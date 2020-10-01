Ветеранам и труженикам тыла помогли вкладчики Запсибкомбанка

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Полезные подарки получили тюменские ветераны войны и труженики тыла благодаря вкладчикам Запсибкомбанка, сообщает кредитное учреждение.

В апреле более тысячи клиентов банка открыли вклад "Традиции побеждать" к 75-летию Победы. С каждого депозита Запсибкомбанк от имени клиента перечислял определенную сумму в качестве пожертвования в Российский благотворительный общественный фонд помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны "ВИКТОРИЯ-1945".

"Приятно, что участников той страшной войны вспоминают не только 9 Мая, что предприятия помогают не только словом, но и делом. Особенно ценна такая поддержка и забота для одиноких стариков", - сказал заместитель председателя городского совета ветеранов Николай Степанов.

По словам вице-президента Запсибкомбанка Андрея Шевелева, фонд "ВИКТОРИЯ-1945" уже 20 лет помогает участникам Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что старшее поколение нужно окружать вниманием и заботой, чтобы ветераны не чувствовали себя одинокими.