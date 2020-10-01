В Тюменской области не превышен эпидпорог ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области ниже эпидемического порога, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы).

Жителей призывают привиться против гриппа. Оптимальным временем проведения прививок является сентябрь - октябрь, чтобы иммунитет после прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Специалисты рекомендуют регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов. Также напоминают тюменцам о регулярном мытье рук с мылом, особенно после контакта с людьми и посещения общественного транспорта. Просят избегать контактов с больными острыми респираторными заболеваниями. При посещении мест скопления людей, медицинских организаций нужно пользоваться одноразовыми масками, которые стоит менять каждые 2 часа. Врачи рекомендуют также высыпаться, сбалансировано питаться, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.

При первых появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.