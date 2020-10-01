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Водитель разбился насмерть на Салаирском тракте в Тюмени

Происшествия, 09:41 15 октября 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Водитель отечественной легковушки разбился насмерть, въехав в бетонное ограждение на седьмом километре Салаирского тракта 15 октября.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 0 часов 24 минуты. "ВАЗ-21074 въехал в бетонное ограждение. Водитель 1995 года рождения скончался на месте", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областной ГИБДД.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# автомобилисты , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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