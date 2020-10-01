Водитель разбился насмерть на Салаирском тракте в Тюмени
| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени
Водитель отечественной легковушки разбился насмерть, въехав в бетонное ограждение на седьмом километре Салаирского тракта 15 октября.
Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 0 часов 24 минуты. "ВАЗ-21074 въехал в бетонное ограждение. Водитель 1995 года рождения скончался на месте", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в областной ГИБДД.
Обстоятельства выясняются.
Инна Пахомова