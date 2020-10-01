207 лет назад русские войска победили в "Битве народов"

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

18 октября 1813 года русские войска с союзниками одержали победу над Наполеоном в "Битве народов" под Лейпцигом.

В октябре 1813 года к Лейпцигу подошла объединенная армия Шестой коалиции, насчитывавшая более 300 тыс. русских, австрийских, прусских и шведских войск. Войско Наполеона составило 200 тыс. французских, итальянских, бельгийских, голландских, польских солдат под командованием наполеоновского маршала и племянника польского короля Станислава Августа, князя Юзефа Понятовского, войсковые соединения государств Рейнской конфедерации и войска Фридриха I Вюртембергского.

Четырехдневное Лейпцигское сражение стало самой крупной битвой периода наполеоновских войн. Обе стороны понесли большие потери. Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70-80 тыс. солдат, из них примерно 40 тыс. убитыми и ранеными, 15 тыс. пленными, еще 15 тыс. захвачено в госпиталях. 15-20 тыс. немецких солдат перешли на сторону союзников. Наполеон смог привести обратно во Францию только около 40 тыс. солдат.

Потери союзников составили до 54 тыс. убитыми и ранеными, из них до 23 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и 180 шведов. Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения.

Использована информация Российского военно-исторического общества