Тюменца оштрафовали за организацию покерных игр

| Фото: УМВД России по Тюменской области(архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области(архив)

Мужчину, виновного в организации и проведении игр в покер, оштрафовали в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2019 года 41-летний мужчина арендовал коттедж, чтобы незаконно организовывать там азартные игры в покер. В ноябре было проведено несколько таких игр. Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени.

Подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и внес пожертвование на счет одного из детских учреждений. Суд прекратил уголовное дело и оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.