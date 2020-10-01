Волонтеры-медики обучили тюменцев основам скандинавской ходьбы

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Пять профилактических мастер-классов по скандинавской ходьбе провели для тюменцев волонтеры-медики Тюменского государственного медицинского университета. Они были организованы в рамках федеральной программы "Здоровье суставов в надежных руках", сообщает пресс-служба вуза.

К организации мастер-классов привлекли более ста волонтеров. Предварительно ребята прошли обучение, где обсудили все аспекты правильной ходьбы, а затем применили знания на практике.

Как рассказала активистка общественного движения "Волонтеры-медики", студентка четвертого курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Анастасия Брюханова, занятие по скандинавской ходьбе традиционно начинается с разминки, затем следуют основная часть и заминка. Полезен такой вид активности не только пожилым, но и людям помладше.

"Наша целевая аудитория – это люди 30+, но заниматься профилактикой заболеваний суставов стоит с любого возраста. При проведении упражнений кровь приливает к области суставов, что обеспечивает их подвижность, защищает функции, а также укрепляет мышцы", - рассказала она.

Мастер-классы по скандинавской ходьбе проводились малыми группами с соблюдением противоэпидемических правил. На бульваре Гостеприимства и в сквере Ветеранов энергетики волонтеры развернули информационную точку, где рассказали тюменцам о пользе скандинавской ходьбы, объяснили ее особенности, а также показали, как правильно ходить по-скандинавски.

В процессе занятия будущие врачи рассказали о профилактике дегенеративных заболеваний суставов, поделились информационными материалами. Все участники акций получили заряд бодрости и положительных эмоций.