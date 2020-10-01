Високосный Ишим напишут художники к ежегодному конкурсу

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во ВКонтакте

Ишимские музейщики предлагают художникам написать картины к конкурсу "Палитра Ишима" на необычную тему "Ишим. Високосный год". Прием работ продлится с 1 ноября по 5 декабря. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала экскурсовод Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Катерина Проскурякова.

"Мы отступили от традиционных краеведческих сюжетов, потому что год был особенным, для кого-то непростым. В работах художников хотим увидеть осмысление современной действительности. Рассказ о том, каким этот год был для них, что он в них изменил", - пояснила музейный работник.

"Палитра Ишима" - старейший художественный конкурс, проводится более 11 лет. В нем могут принять участие не только ишимцы, но и люди, которые как-то связаны с городом. В параллель проводится "Малая палитра" для воспитанников художественных школ и изостудий. Возраст взрослых участников – от 17 и до бесконечности, а юных – от 7 до 17 лет.

По словам организаторов, в 2019 году на конкурс поступило рекордное количество картин – 220 работ от 56 художников, что на шесть больше, чем в 2018 году. Заявились также десять дебютантов – это максимальное число новичков за все годы проведения выставки. В нынешнем году ожидают работ от не менее 60 участников и обещают поддержку всем дебютантам.

"Художники заинтересовались предложенной темой, сказали, надо подумать. Проблематика, конечно, более интеллектуальная, но уверена, что художники с ней справятся", - подчеркнула Катерина Проскурякова.

Она напомнила, что картины могут быть выполнены в любой технике, важно правильно их оформить для сохранности и удобства экспонирования: живопись – в раму, а графику – под стекло.

Призеров и участников конкурса наградят дипломами и ценными подарками 18 декабря на церемонии открытия выставки "Палитра Ишима-2020". Картина победителя конкурса в случае его согласия будет приобретена арт-галереей и пополнит музейные фонды.

Инна Кондрашкина