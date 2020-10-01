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Стартовал перевыпуск паспортов болельщика на чемпионат Европы по футболу

Общество, 14:49 19 октября 2020

fan-id.ru | Фото: fan-id.ru

Стартовала кампания по перевыпуску паспортов болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, сообщает Минцифры России.

Держатели действительного билета на ЕВРО 2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз. Заявку на выдачу паспорта можно удалить в личном кабинете, если планы по посещению матчей изменились.

Ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей ЕВРО 2020, а также въезда и выезда из России в 2021 году.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе матчей ЕВРО 2020 на год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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# чемпионат Европы по футболу

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