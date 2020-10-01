В ишимской больнице появился комплекс для урологических операций

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Эндовидеохирургический комплекс для проведения урологических операций поступил в распоряжение врачей Областной больницы № 4 Ишима, сообщает пресс-служба учреждения.

Новое оборудование стоимостью 11 млн рублей было приобретено на средства областного бюджета. Прежняя стойка эксплуатировалась более двух десятков лет.

Новая модульная видеосистема, которую можно функционально улучшать за счет подключения дополнительных блоков, имеет высокое разрешение и мощный светодиодный источник света. Стойка будет использоваться в малоинвазивной хирургии при лечении заболеваний мочеполовой системы. Врачи изучают возможности новой установки, готовятся к первым операциям.

"Очень серьезная аппаратура и спектр возможностей большой - практически вся эндоскопия в урологии будет сюда входить. Это значительно расширит диапазон наших вмешательств. Мы также будем проводить операции ТУР, цистоскопии, уретроскопии, но уже совершенно иного качества при помощи высокотехнологичного оборудования", - рассказал заведующий урологическим отделением Областной больницы № 4 Олег Кирилов.

В комплект нового комплекса вошли медицинский жидкокристаллический монитор, аппаратура для визуализации, электрокоагулятор с комплектом специальных электродов, инструменты и пр.