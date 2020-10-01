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ТюмГУ поднялся в международном рейтинге университетов

Общество, 17:38 20 октября 2020

news.utmn.ru

488 место занял Тюменский государственный университет в международном рейтинге университетов по версии американского журнала "US News & World Report" в 2020 году. За год он поднялся на 11 строчек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Еще две позиции университет прибавил в рейтинге по созданию международных научно-исследовательских коллабораций внутри научной области и занял 23 строчку.

Всего в рейтинг вошли 24 российских университета, большинство – участники проекта "5-100". В предметном рейтинге участвовали только три: ТюмГУ, МГУ им. М. Ломоносова и Санкт-Петербургский госуниверситет.

По словам и.о. первого проректора Андрея Толстикова, такой успех тюменского вуза закономерен: здесь ведут сложные биологические исследования, работает междисциплинарный Институт экологической и сельскохозяйственной биологии, выходит единственный в России журнал по систематике, фауне, экологии и эволюции клещей. Также специалисты ТюмГУ участвуют в международных коллаборациях, в том числе по изучению флоры и фауны зарубежных стран.

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# рейтинг , ТюмГУ

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