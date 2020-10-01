Врач рассказал, кто может брать анализ на COVID-19

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Результат исследования на коронавирусную инфекцию во многом зависит от техники забора биоматериала. Поэтому взять анализ может только медработник.

"Это строго медицинская процедура, и проводит ее подготовленный человек. Для этого у нас есть отдельная бригада", - пояснила главврач тюменской поликлиники № 12 Наталья Путина.

Она напомнила, что COVID-19 считается особо опасной инфекцией. После взятия мазка ватный тампон помещают в пробирку со средой, а ее запечатывают в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Перевозят пробы в контейнере-холодильнике. Такую схему Наталья Путина считает оптимальной.

"Если фельдшер неотложки будет носить с собой такой чемодан, это будет неудобно. Лучше к пациенту приедет специальная бригада для забора анализа. Если больной обратился в поликлинику, мазок возьмет фельдшер неотложной помощи на месте", - заключила она.

Евгения Шевцова