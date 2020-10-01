Стало известно, сколько студентов тюменских вузов и ссузов больны COVID-19
Далее в сюжете В Тюменской области 22 пациента с COVID-19 находятся на ИВЛ
37 студентов тюменских учреждений среднего и высшего профессионального образования с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" находятся на самоизоляции.
Такие данные по состоянию на 20 октября привел заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер на прямом эфире в официальном сообществе "Тюменская область".
Он отметил, что в Государственном аграрном университете Северного Зауралья COVID-19 больны девять студентов и два преподавателя. Из-за этого восемь учебных групп переведены на дистанционную форму обучения.
Дарья Казакова