В Тюменской области 22 пациента с COVID-19 находятся на ИВЛ
| Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин
22 пациента из общего числа болеющих остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.
За сутки в регионе подтвердили 165 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей. С начала пандемии заболели 11 тыс. 857 человек.
1 тыс. 632 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 37 - на перевахтовке.
41 пациент выздоровел, за весь период - 8 тыс. 145 человек.
В Тюменской области с начала пандемии скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.