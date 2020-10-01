  • 20 октября 202020.10.2020вторник
  • USD77,9241
    EUR91,3115
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 22 пациента с COVID-19 находятся на ИВЛ

Общество, 16:32 20 октября 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

22 пациента из общего числа болеющих остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе подтвердили 165 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей. С начала пандемии заболели 11 тыс. 857 человек.

1 тыс. 632 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 37 - на перевахтовке.

41 пациент выздоровел, за весь период - 8 тыс. 145 человек.

В Тюменской области с начала пандемии скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 20.10.2020Библиотекарь из Ишима стала победителем всероссийского конкурса
17:05 20.10.2020Видеоролик о героическом земляке сняли в Тюменском районе
16:54 20.10.2020Шесть школ и пять ФАПов подключили к интернету в Уватском районе
16:47 20.10.2020В ишимской модельной библиотеке разыграли первые "БиблиоБоксы"