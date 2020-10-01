В Тюменской области 22 пациента с COVID-19 находятся на ИВЛ

| Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

22 пациента из общего числа болеющих остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в регионе подтвердили 165 новых случаев заболевания, в том числе у десяти детей. С начала пандемии заболели 11 тыс. 857 человек.

1 тыс. 632 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 37 - на перевахтовке.

41 пациент выздоровел, за весь период - 8 тыс. 145 человек.

В Тюменской области с начала пандемии скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.