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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени гололед привел к аварии с пострадавшим

Происшествия, 09:51 23 октября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с пострадавшим произошла утром 23 октября на ул. Мира, 27 в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция. При столкновении Honda и Toyota один из водителей получил травмы, ударившись головой при ударе.

В связи с первым полноценным гололедом Госавтоинспекция рекомендует не выезжать на загородные дороги на летней резине и ограничить поездки начинающим водителям, если на их автомобилях установлена летняя резина.

Инспекторы контролируют работу дорожной техники на трассах и в населенных пунктах. Наряды полка ДПС несут службы на патрульных автомобилях на зимней резине, автоинспекторы проводят с автомобилистами разъяснительную работу. Главное условие безопасности – выбор скорости и дистанции с учетом дорожных и погодных условий.

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# ГИБДД Тюменской области , гололед , ДТП

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