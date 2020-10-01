В Тюмени гололед привел к аварии с пострадавшим

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с пострадавшим произошла утром 23 октября на ул. Мира, 27 в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция. При столкновении Honda и Toyota один из водителей получил травмы, ударившись головой при ударе.

В связи с первым полноценным гололедом Госавтоинспекция рекомендует не выезжать на загородные дороги на летней резине и ограничить поездки начинающим водителям, если на их автомобилях установлена летняя резина.

Инспекторы контролируют работу дорожной техники на трассах и в населенных пунктах. Наряды полка ДПС несут службы на патрульных автомобилях на зимней резине, автоинспекторы проводят с автомобилистами разъяснительную работу. Главное условие безопасности – выбор скорости и дистанции с учетом дорожных и погодных условий.