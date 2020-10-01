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ХК "Рубин" потерпел поражение в Санкт-Петербурге

Спорт, 13:48 23 октября 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" продолжает турне в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Санкт-Петербурге подопечные Михаила Звягина встречались с местным "Динамо". Встреча завершилась победой хозяев в овертайме - 2:3.

Счет в этом поединке открыли хозяева. В конце первого периода отличился Никита Лисов. В начале второго игрового отрезка "Рубин" восстановил паритет. Денис Давыдов забросил свою пятую шайбу в чемпионате. На 37-й минуте динамовцы вышли вперед после броска Александра Кулагина. В середине третьего периода тюменцы вновь сравняли счет усилиями Вадима Хлопотова. В овертайме победу хозяевам принес Александр Комаристый.

24 октября "Рубин" сыграет в Санкт-Петербурге со "СКА-Невой".

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# ХК Рубин , хоккей

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