Тюменский ансамбль танца пригласили в государственный Кремлевский дворец
Тюменский ансамбль танца пригласили в государственный Кремлевский дворец
Ансамбль танца "Атриум" получил приглашение на участие в финале Международного конкурса хореографического искусства "Танцемания", сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".
Ранее коллектив завоевал диплом Лауреата I степени в номинации "Народная стилизация" хореографического онлайн-конкурса "Танцемания". Гала-концерт конкурса состоится в рамках открытия 57-го Всемирного конгресса CID UNESCO в Государственном Кремлевском дворце 19-21 января 2021 года. Тюменцы выступят на главной сцене Кремля вместе с лучшими коллективами страны.
Также художественному руководителю Алине Мухаметчановой предложили принять участие в качестве спикера 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям, который пройдет в дни проведения конкурса "Танцемания".