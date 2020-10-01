Тюменский ансамбль танца пригласили в государственный Кремлевский дворец

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Тюменский ансамбль танца пригласили в государственный Кремлевский дворец

Ансамбль танца "Атриум" получил приглашение на участие в финале Международного конкурса хореографического искусства "Танцемания", сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Ранее коллектив завоевал диплом Лауреата I степени в номинации "Народная стилизация" хореографического онлайн-конкурса "Танцемания". Гала-концерт конкурса состоится в рамках открытия 57-го Всемирного конгресса CID UNESCO в Государственном Кремлевском дворце 19-21 января 2021 года. Тюменцы выступят на главной сцене Кремля вместе с лучшими коллективами страны.

Также художественному руководителю Алине Мухаметчановой предложили принять участие в качестве спикера 57-го Всемирного конгресса по танцевальным исследованиям, который пройдет в дни проведения конкурса "Танцемания".