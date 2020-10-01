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День рождения Конька-горбунка отметят в Тюменском театре кукол

Общество, 09:05 26 октября 2020

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

День рождения Конька-горбунка пройдет в Тюменском театре кукол 28 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Старт празднику дадут в 11 часов 40 минут. По традиции артисты встретят юных зрителей, будут развлекать их на театрализованном представлении. В 12 часов начнется сам спектакль по произведению Петра Ершова.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Купить их можно в кассе или на сайте театра.

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# дети , спектакль , Тюменский театр кукол

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