День рождения Конька-горбунка отметят в Тюменском театре кукол

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

День рождения Конька-горбунка пройдет в Тюменском театре кукол 28 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Старт празднику дадут в 11 часов 40 минут. По традиции артисты встретят юных зрителей, будут развлекать их на театрализованном представлении. В 12 часов начнется сам спектакль по произведению Петра Ершова.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Купить их можно в кассе или на сайте театра.