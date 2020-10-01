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Евгений Заболотный: без слаженной работы пассажирского транспорта невозможна повседневная жизнь тюменцев

Политика, 09:10 25 октября 2020

Работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта Тюмени поздравил с профессиональным праздником председатель городской думы Евгений Заболотный.

Как отметил Евгений Заболотный, команда специалистов автотранспортного комплекса ежедневно поддерживает рабочий ритм города: функционирование транспортных артерий, комфортное и безопасное передвижени пассажиров, транспортировку грузов.

"Высококвалифицированные сотрудники отрасли знают своё дело и понимают значимость стоящих перед ними задач, - сказал председатель гордумы. - В Тюмени проводится комплексная работа по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры, строятся дороги и развязки, расширяется маршрутная сеть, обновляется автобусный парк. Все это делает наш город более комфортным для проживания, привлекательным для бизнеса и туризма. Без вашей слаженной работы невозможна повседневная жизнь тюменцев".

Евгений Заболотный поблагодарил работников транспорта за добросовестный труд и верность профессии и пожелал безопасных дорог, надежной техники и успешного достижения задач.

Николай Ступников

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# гордума , Евгений Заболотный , общественнный транспорт

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