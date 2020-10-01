Цикл радиопрограмм по безопасности дорожного движения стартовал в Тюменской области

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Стартовал цикл радиопрограмм по безопасности дорожного движения "Тюмень в движении" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он выходит на "Радио Россия" и "Вести FM", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Одними из первых участников стали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместитель губернатора региона Сергей Шустов и заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

По мнению Дмитрия Кузьменко, личное участие людей, имеющих властные полномочия, авторитет и поддержку среди жителей региона, поможет сделать дороги безопаснее и "достучаться" до рядовых участников дорожного движения.

Сергей Шустов рассказал о мероприятиях по безопасности дорожного движения в ходе строительства и реконструкции дорог в Тюменской области. Он отметил, что уже в ближайшем будущем на федеральной автодороге от Тюмени до Тобольска более двухсот километров трассы станет безопаснее из-за отсутствия встречного разъезда.

Андрей Миллер сообщил о том, как модернизация автопарка ГИБДД помогает службе стать мобильной и оперативной в выполнении задач снижения аварийности на дорогах.