135 тысяч рублей перевела мошенникам пожилая тюменка

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более 135 тыс. рублей лишилась жительница Тюмени 1951 года рождения, поверив мошеннику, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отделе полиции № 1 женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил пенсионерке о проведении подозрительной операции на ее счете и, получив информацию о реквизитах карт и коды из смс-сообщений, поступивших потерпевшей, похитил ее деньги.

Следственный отдел УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению.