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Тюменский боксер Илья Медведев представит регион на чемпионате России

Спорт, 14:36 26 октября 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменец Илья Медведев завоевал путевку на чемпионат России по боксу по итогам выступлений в XXIV турнире по боксу памяти братьев Герасимовых и чемпионата ЦСФС общества "Россия" с 21 по 25 октября в Тольятти, сообщает ЦСП72.

Илья Медведев стал победителем в категории 63 кг, еще один тюменский спортсмен Эмин Хатаев завоевал серебро в категории 91 кг.

Чемпионат России по боксу пройдет в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря. Национальное первенство определит состав российской сборной для участия в Олимпийских Играх в Токио, которые состоятся в 2021 г.

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# бокс , Илья Медведев , чемпионат России

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