На месторождениях Центрального Увата добыта 15-миллионная тонна нефти

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Компания "РН-Уватнефтегаз" добыла 15-миллионную тонну нефти на группе месторождений Центрального Увата.

Месторождения Центрального Увата, сообщает департамент информации и рекламы нефтяной компании "Роснефть" объединены в два крупных хаба – Тямкинский и Протозановский. Их добывающий фонд составляет более 200 скважин.

В настоящее время наиболее интенсивное бурение предприятие ведет на месторождениях Центрального Увата, где задействованы 10 буровых установок. С начала 2020 года проходка в эксплуатационном бурении составила около 300 тыс. метров, закончено бурением 72 скважины. В разведочном бурении 13 буровыми установками за 9 месяцев 2020 года пройдено более 40 тыс. метров, закончено бурением 13 разведочных скважин. В следующем году "РН-Уватнефтегаз" планирует ввести в эксплуатацию два новых вахтовых жилых комплекса – на Протозановском и на Тямкинском месторождениях. Действующая и новая инфраструктура хаба позволит предприятию обеспечить на Центральном Увате положительную динамику добычи углеводородов и в дальнейшей перспективе.

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входят 20 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.