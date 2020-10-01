ФАС России: дефицита сахара в России не будет

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Дефицита сахара в России нет, и не предвидится. Об этом сообщает ФАС России, которая выступила с разъяснением сообщений в СМИ о росте оптовых и розничных цен на сахар в России.

За последние 5 лет, отмечено в сообщении, по сравнению с другими продовольственными товарами потребительские цены на сахар показали отрицательную динамику. В сезоне 2019-2020 годов цены достигли минимальных 7-летних значений. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных исторических значений.

Низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу, низкая рентабельность производства по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, а также перепроизводство продукции привели к сокращению посевных площадей.

Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые значительно сократили урожайность сахарной свеклы, привели, по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара в 2020 году.

В результате после минимально низких цен в прошлых сезонах текущие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015-2016 годов, во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахарной свеклы.

"Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая сахарной свеклы текущего года будет достаточно для производства необходимого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков дефицита сахара не ожидается, – отметил заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков. – Тем не менее, мы продолжаем отслеживать ситуацию на рынке сахара на предмет соблюдения его участниками антимонопольного законодательства и установления экономически обоснованных цен".