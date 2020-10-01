Роман Явныч: капремонт кровли делается на совесть

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Строительство крыши завершается в доме № 69 по ул. Мельникайте в Тюмени. Подрядная организация сделала демонтажные работы, уложила новую стяжку и два слоя гидроизоляции. В ближайшее время выполнят устройство парапетного ограждения и дополнительно утеплят технический этаж.

Депутат Тюменской городской думы Роман Явныч в ходе контрольного осмотра капремонта уточнил, предоставляет ли подрядчик гарантию и часто ли возникают претензии к рабочим после приемки объекта.

"Гарантийный срок составляет пять лет. Зачастую проблемы возникают из-за ненадлежащего обслуживания кровли управляющей компанией, — пояснили народному избраннику специалисты. – Были случаи, когда из-за не очищенных от листвы водосточных воронок появлялись протечки – вода лилась на балконы и стены, а управляющая организация предъявляла претензии подрядчику. В данной ситуации гарантийные обязательства не предусмотрены".

Так, в доме № 20 по ул. Одесской были обнаружены трещины на фасаде. В связи с проведением дополнительного обследования здания капремонт крыши задержали на три месяца. Тем не менее рабочие ускоренными темпами заканчивают строительство и сейчас устанавливают водосточные трубы, подшивают карниз, выполняют утепление.

По словам представителя подрядной организации, во время ремонта кровли произошло затопление одной квартиры. Вопрос с жильцами урегулирован и решен без привлечения страховой компании.

Также народному избраннику сообщили, что для контроля деятельности применяется авансовая система.

"На первоначальном этапе организация получает не более тридцати процентов от стоимости договора. В дальнейшем подрядчик может запросить средства за выполненные работы, но не более пятидесяти процентов от всей суммы. Окончательный платеж начисляется только при завершении строительства", – рассказали депутату.

При затоплении квартир подрядчика могут внести в стоп-лист до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы возмещения ущерба собственникам.

"Увидев строительные работы лично, я искренне порадовался за жильцов домов, потому что капитальный ремонт кровли делается на совесть, – считает Роман Явныч. – Конечно, пандемия внесла определенные коррективы, и сроки работ были сдвинуты, но, тем не менее, рабочие справляются с задачами".

Николай Ступников