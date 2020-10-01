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Служебное жилье получают уватские молодые педагоги

Экономика, 17:43 26 октября 2020

www.uvatregion.ru

Ключи от служебного жилья получили два молодых педагога Уватского района. Новоселье отметили учитель иностранных языков Римма Гафанова и хореограф Елена Холодилова, сообщает администрация муниципалитета.

Всего в 2020 году в новые квартиры по проспекту Надежды в Увате заселятся 12 бюджетников. В их числе – медицинские работники, учителя, специалисты культуры и спорта. На покупку служебного жилья из областного бюджета выделено 20 млн рублей.

Учитель иностранных языков Римма Гафанова в Уват приехала из Татарска Новосибирской области.

"Мне здесь нравится. Климат такой же, как и в моем родном городе. Я приехала сюда сразу после окончания педагогического университета. Сейчас преподаю английский и немецкий языки в уватской школе", – рассказала она.

Елена Холодилова после окончания отделения искусств и культуры Тобольского многопрофильного техникума им. Алябьева по специальности "Народное художественное творчество" вернулась домой. В детской школе искусств она ведет хореографию.

Предоставление муниципального жилья работникам бюджетной сферы позволит реализовать программу закрепления молодых специалистов на селе, уверены в уватской администрации.

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# бюджетная сфера , жилье , Уватский район

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