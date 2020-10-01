Тюменцы могут попасть в Великую северную экспедицию
Тюмень, Тобольск и Ишим включены в проект "Великая Северная экспедиция" - самый протяженный туристский маршрут в мире. Межрегиональная Ассоциации "Сибирское соглашение", в состав которой входит Тюменская область, подписала соглашение с автором проекта Ильдаром Маматовым, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.
Для того чтобы жители области смогли попробовать себя в роли великих путешественников, нужно скачать компьютерную образовательную программу "Экспедиция Витуса Беринга".
"Для того, чтобы раскрыть турпотенциал региона мы разработали тематический маршрут о пребывании экспедиции Беринга в населенных пунктах Тюменской области, в которых были участники экспедиции Беринга. Перед прохождением маршрутов можно пройти онлайн-квест "Академический отряд Великой Северной экспедиции" и викторину, прослушать аудиогид, специально разработанный для Тюмени, посмотреть переданные в областной музей книги серии "Маршрутами Великой Северной экспедиции"", - рассказал автор проекта Ильдар Маматов.
Напомним, "Великая Северная экспедиция" - крупнейший туристский проект в мире. Цель – создание для туристов со всей Европы и россиян нового маршрута, по-новому раскрывающего Россию. Проект объединяет 111 городов 42 регионов страны.