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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут попасть в Великую северную экспедицию

Общество, 18:16 26 октября 2020

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Тюмень, Тобольск и Ишим включены в проект "Великая Северная экспедиция" - самый протяженный туристский маршрут в мире. Межрегиональная Ассоциации "Сибирское соглашение", в состав которой входит Тюменская область, подписала соглашение с автором проекта Ильдаром Маматовым, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

Для того чтобы жители области смогли попробовать себя в роли великих путешественников, нужно скачать компьютерную образовательную программу "Экспедиция Витуса Беринга".

"Для того, чтобы раскрыть турпотенциал региона мы разработали тематический маршрут о пребывании экспедиции Беринга в населенных пунктах Тюменской области, в которых были участники экспедиции Беринга. Перед прохождением маршрутов можно пройти онлайн-квест "Академический отряд Великой Северной экспедиции" и викторину, прослушать аудиогид, специально разработанный для Тюмени, посмотреть переданные в областной музей книги серии "Маршрутами Великой Северной экспедиции"", - рассказал автор проекта Ильдар Маматов.

Напомним, "Великая Северная экспедиция" - крупнейший туристский проект в мире. Цель – создание для туристов со всей Европы и россиян нового маршрута, по-новому раскрывающего Россию. Проект объединяет 111 городов 42 регионов страны.

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# Витус Беринг , северная экспедиция , туризм

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