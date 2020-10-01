Трое заключенных получили срок за нападение на сотрудников СИЗО

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За нападение на сотрудников СИЗО Заводоуковска трое жителей Тюменской области получили по два года лишения свободы каждый, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что 7 июля 2019 года в следственном изоляторе №2 обвиняемые по пути к прогулочному двору напали на двоих сотрудников учреждения. Действия злоумышленников пресекли другие работники изолятора.

Суд назначил подсудимым по два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.