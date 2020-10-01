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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спасатели трижды выезжали на помощь водителям в Тюменской области

Происшествия, 10:52 27 октября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Сотрудники МЧС трижды выезжали на помощь водителям в Тюменской области 26 и 27 октября. В двух случаях потребовалась помощь в буксировке транспорта, в одном - заправить машину.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, 26 октября в 19 часов 32 минуты на перекрестке дороги с. Новый Тап и с. Сосновка в Юргинском районе сотрудник ведомства помогал с буксировкой автобуса Ford.

Вечером на 137-м км автодороги Шадринск-Ялуторовск в Исетском районе сотрудники МЧС обогрели замерзшего водителя, доставили топливо и заправили КамАЗ, которым управлял мужчина.

В 1 час 20 минут 27 октября на автодороге Шадринск-Ялуторовск в Исетском районе при помощи троса буксировали "Газель".

Отметим, 27 октября на территории Тюменской области ожидается дождь, мокрый снег, гололед, усиление ветра порывами до 22 метров в секунду.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , неблагоприятные погодные условия

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