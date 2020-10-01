Александр Моор обозначил ключевые моменты Губернаторских чтений

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Сбережение народа — высшая из всех государственных задач. Именно этой фразой Александра Солженицина открыл Губернаторские чтения в Тюменской области глава региона Александр Моор.

Данное выражение перекликается с нынешним курсом развития страны. Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз подчеркивал, что высший национальный приоритет - это сбережение нации, напомнил губернатор.

"Однако бывают времена, когда даже самые очевидные истины требуют не только глубокого осмысления, но и перевода в плоскость практических действий. Сейчас настали именно такие времена. Тема демографии так или иначе поднималась на всех Губернаторских чтениях. Любые проблемы экономического развития, стратегического управления тем замыкаются на демографии, на том, кто, как и сколько будет жить на этой земле, сколько успехов, радости и счастья будет ему отмерено", - сказал он.

Главным лектором чтений выступил член корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев.

"Причиной приглашения этого спикера стали не только его статус. Решающим стало то, что Рязанцев не только обозначает проблемы, но и предлагает решения, которые применимы на региональном уровне. В процессе подготовки лекции была определена тюменская специфика. Дальнейшее зависит от нас: насколько внимательны мы будем. Уверен, вопросов будет немало, полагаю, что и ответы станут острыми и предметными. Острота и прямота всегда отличали Губернаторские чтения", - заявил Александр Моор.