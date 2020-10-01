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Губернаторские чтения посвятят вопросам демографии

Губернатор, 10:53 27 октября 2020

mgimo.ru | Фото: mgimo.ru

Далее в сюжете Александр Моор обозначил ключевые моменты Губернаторских чтений

Возможности демографической политики станут основной темой обсуждения Губернаторских чтений. Дискуссия проходит в режиме онлайн 27 октября. Предполагается, что во вступительном слове губернатор Тюменской области Александр Моор обозначит основные вызовы, стоящие перед регионом.

Главный спикер — член корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России Сергей Рязанцев. Основная тема доклада - "Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики".

Модератор мероприятия - доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все гости будут работать удаленно. Дискуссия транслируется онлайн на сайте регионального правительства.

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# Александр Моор , Губернаторские чтения , демография , Святослав Каспэ

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