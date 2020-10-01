Учителя Тюменской области получают выплату за классное руководство

| Фото: edu.gov.ru/ | Фото: edu.gov.ru/

Педагоги Тюменской области получают ежемесячную федеральную доплату по 5 тыс. рублей за классное руководство с сентября 2020 г.

По информации регионального департамента образования и науки, объем расходов на на эти цели за сентябрь составил около 59 млн рублей.

Право на получение данного вознаграждения имеют педагогические работники, на которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы.

В департаменте образования и науки Тюменской области продолжает работать региональная горячая линия, по телефонам: 56-93-25 и 56-93-58 можно звонить с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов и в пятницу с 9 до 17 часов.

Полезные телефоны горячих линий также размещены в специальном разделе на официальном портале.

Напомним, ввести доплаты для классных руководителей в школах поручил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.