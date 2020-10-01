Необходимо работать с интеграцией мигрантов в российское общество, уверен Сергей Рязанцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные социальные проекты граждан России и мигрантов помогут консолидировать их и бороться с негативными последствиями переселения иностранцев. Такое мнение выразил член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев во время Губернаторских чтений в Тюмени на тему "Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики".

Представитель регионального центра добровольчества Алексей Ларионов после основного доклада задал эксперту вопрос, как бороться с негативным эффектом, возникающим при миграции. Сергей Рязанцев подчеркнул, что многие риски миграции людей из постсоветского пространства в Россию излишне преувеличены. Он обозначил необходимость интеграционной политики, которая бы эффективно встраивала иностранцев в российское общество.

"Не все приезжают как террористы, основной поток - это граждане, которые готовы работать. Проблема возникает с их уровнем культуры, потому что все больше включаются в потоки миграции люди, находящиеся в другом социокультурном измерении, это сельские жители из Центральной Азии, все больше молодежи, у которой нет достаточного жизненного опыта. Когда такой человек попадает в крупный город России, это для него двойной стресс и для местного населения, он может не понимать норм и принципов поведения", - пояснил эксперт. Директор Института демографических исследований РАН заострил внимание на том, что с такими людьми надо работать.

"Интеграционная политика - сложная и дорогая вещь. Но наши мигранты ближе к нам, чем, например, мигранты из Африки во Францию, мы объединены общим советским прошлым, многие худо-бедно, но знают русский язык. С этим инструментом можно работать, не надо его отторгать. Трудно разделять интеграционную политику на работу с местным населением и с мигрантами, я бы настаивал на включении обеих этих категорий в общие социальные проекты, на которые можно было бы давать гранты", - заявил Сергей Рязанцев.

В качестве примера он назвал проекты по волонтерству, куда можно привлекать молодых мигрантов - в период пандемии эту практику использовали в Москве некоторые общественные организации. Также интеграция должна происходить в повседневной жизни. В этом плане эксперт не одобряет практику выноса МФЦ для мигрантов в отдельное место, такая сегрегация только усиливает различие между людьми.

Дарья Казакова