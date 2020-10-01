Воспитание и рождение детей должно быть признано трудом в правовом смысле, считает эксперт

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Одной из действенных мер поддержки семьи и детства доктор экономических наук Сергей Рязанцев назвал признание труда по воспитанию и рождению детей трудом в правовом смысле. Такое мнение он высказал во время Губернаторских чтений, которые прошли в Тюмени 27 октября.

"Как бы утопично ни звучала эта идея, но мне кажется, что это наше спасение и выход из кризисной ситуации: труд по воспитанию и рождению детей, во-первых, должен быть со стороны государства признан трудом", - заявил Рязанцев.

Тюменская область на демографической карте России занимает относительно благополучное место – здесь сохраняется естественный прирост населения, и достаточно высок уровень рождаемости.

"Такую позитивную ситуацию определяет половозрастная структура населения, - пояснил Рязанцев. - Разница между тюменскими показателями прироста населения и средними по России составляет 4,5%. В 2014-2017годах суммарный коэффициент рождаемости в Тюменской области был очень близок к тому, чтобы было обеспечено простое воспроизводства населения – 2,064. Но, к сожалению, к 2019 году он составил уже 1,75. Это общероссийская тенденция. Но это один из самых высоких показателей среди регионов России".

В целом сегодняшнюю ситуацию в стране ученый обозначил как вторую волну депопуляции в новейшей истории России. Ее главные вызовы, прежде всего, заключаются в сокращении продуктивных контингентов населения и сокращение числа рождений, усугубление старения населения, сокращение численности молодежи и качественные изменения потенциала здоровья, в том числе молодых людей, а также сокращение миграционного потенциала в странах бывшего СССР. Несмотря на то, что миграционные ориентиры людей, проживающих в постсоветском пространстве, пока сильны в сторону России, совершенно очевидно, что набирает силу тенденция новых миграционных установок на переезд в более развитые европейские страны, Корея сегодня активно работает в Центральной Азии и становится конкурентом России за трудовые ресурсы в этом регионе.

Национальный проект "Демография" директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН считает своеобразной и своевременной реакцией на депопуляцию населения России.

Основной прирост при внедрении материнского капитала, по мнению ученого, был в России получен, и основная результативность, эффекты были получены именно по рождению вторых детей, которые ранее откладывались.

В 2020 году президент предложил выплачивать материнский капитал на первого ребенка и увеличить выплату за второго. По мнению Сергея Рязанцева, это даст определенный прирост рождений, и, возможно, по первым детям, однако это тоже может привести к некоему смещению тайминга рождений, которое в дальнейшем может усугубить диспропорции половозрастной структуры.

"Речь, скорее, должна идти о более системных мерах поддержки не только рождения первого ребенка, но и о более пролонгированной системе создания условий для воспитания и рождения детей, - подчеркнул он. - Чтобы семья была уверена, что сможет дать своим детям достойное образование, доступное здравоохранение, основные материальные блага".

Сергей Рязанцев привел в пример нефтяной Кувейт, который платит за рождение ребенка непосредственно, но при этом надо заметить, что это, скорее, не просто единовременное пособие при рождении, это целая система мер поддержки. На 250 тысяч долларов человек имеет возможность взять практически беспроцентный кредит — такой своеобразный подарок молодой семье, а также бесплатное образование.

Одной из действенных мер поддержки семьи и детства доктор экономических наук назвал признание труда по воспитанию и рождению детей трудом в правовом смысле. "Как бы утопично ни звучала эта идея, но мне кажется, что это наше спасение и выход из кризисной ситуации: труд по воспитанию и рождению детей, во-первых, должен быть со стороны государства признан трудом", - заявил он.

Борис Олейник