Эксперт назвал три аспекта изменения демографической ситуации

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Далее в сюжете Александр Моор отметил пользу миграции через получение высшего образования в России

Наращивание качества жизни населения должно стать национальной идеей. Именно от качества жизни зависит уровень рождаемости и смертности населения. Во время Губернаторских чтений член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергей Рязанцев подчеркнул, что демографическую ситуацию можно исправить.

Для кардинального изменения демографической ситуации, по мнению Рязанцева, нужно работать над тремя аспектами. В первую очередь - это поддержка семей, материнства, отцовства, детства, улучшение условий для реализации репродуктивных планов, повышение уверенности семей с детьми в будущем. Второй блок - улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности активной и здоровой жизни, снижение смертности от внешних причин. Третий блок - привлечение мигрантов определенных категорий.

"Анализируя национальный проект "Демография", как ученый я думаю, надо его пересмотреть через призму следующих моментов: первое - наша демографическая ситуация не является неизбежной и надо ее попытаться исправлять, второе - надо наращивать качество жизни населения", - сказал он.

Координацией демографической политики на федеральном и региональном уровнях должны заниматься отдельные структуры. На российском уровне - вице-премьер. Возможно, нужно создать министерство демографического развития.

"Прежде чем что-то исправить, нужно понять, где болит. Тюменский регион трепетно относится к демографическим проблемам. Я благодарен за это. Учет региональной проблематики, реестр региональных проблем, мониторинг, банк эффективных практик было бы полезно развивать. Это нужно не ради отчетности, а для понимания, куда идти, как исправить ситуацию, какие перспективы имеем", - уточнил он.