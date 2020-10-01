Александр Моор отметил пользу миграции через получение высшего образования в России

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Тюменская область давно и системно занимается демографической политикой, об эффективности которой свидетельствуют ее результаты: за последние 13 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в три раза. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, подводя итоги Губернаторских чтений "Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики".

Он поблагодарил основного докладчика, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, директора Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Сергея Рязанцева за интересный разговор и профессиональную подготовку, за уважительный подход к региональной тематике.

"Тема, которую мы обсуждали, многогранна, и за час обо всем рассказать сложно. Сергей Васильевич профессионально нажал на все триггеры, которые есть в тематике, и они получили отражение в дальнейшей дискуссии со слушателями. Информация, показанная во время доклада на слайдах, требует осмысления и грамотных мер мотивации: надо понимать, что ресурс у нас ограничен и поэтому должен использоваться максимально эффективно", - поделился впечатлениями глава региона.

Губернатор подчеркнул, что, анализируя ситуацию в регионе, руководство прекрасно понимает половозрастную структуру жителей и тенденции, которые намечались раньше и сейчас проявляются. Они связаны со снижением количества первых рождений, с увеличением детородного возраста девушек и женщин. Александр Моор напомнил, что Тюменская область на два месяца раньше, чем на федеральном уровне, объявила о решении выплачивать региональный маткапитал на рождение первого ребенка. Либо сработала эта мера, либо позитивный эффект самоизоляции в пандемию, но количество беременных женщин, стоящих на учете, в регионе больше, чем в 2019 году.

Глава субъекта поддержал эксперта по поводу взгляда на миграцию. "Вопрос этот чрезвычайно сложный, это государственная политика, но мне близок подход к миграции через высшее образование в российских вузах. Тюменская область могла бы быть пилотным регионом. Надо привлекать в страну тех людей из других стран, которых хотим привлечь, а не тех, кто хотят приехать. Обучившиеся в России люди интегрированы в нашу правовую культуру, они более полезные будущие граждане страны", - считает Александр Моор.

Касательно показателей по рождаемости, смертности и миграции в разрезе всей страны, губернатор отметил, что, если поглубже "нырнуть" в любой регион и нарисовать такую карту по муниципалитетам, то можно увидеть, что даже в благополучной на фоне остальной страны Тюменской области не все районы равномерно развиты, везде разная внутренняя миграция и демографическая обстановка и наблюдается отток людей из небольших муниципалитетов в крупные.

"Тема важная и мы, безусловно, будем ею вместе заниматься. Считаю, что Губернаторские чтения получились, мы достигли цели, которую ставили перед собой: расширить горизонты и обозначить вопросы, которые до этого, возможно, не видели или не ставили. Несмотря на большое число уже прошедших мероприятий, чтения с каждым разом только качественно улучшаются", - сообщил Александр Моор, поблагодарил бессменного модератора, профессора Высшей школы экономики Станислава Каспэ за подготовку и пригласил Сергея Рязанцева в Тюменскую область, как только стабилизируется эпидемическая обстановка.

Дарья Казакова