В Тюмени пройдет международный фестиваль “SOMA”

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Международный фестиваль хореографических спектаклей “SOMA” пройдет в МТЦ "Космос" с 5 по 8 ноября. Вход для зрителей свободный, сообщают организаторы.

Бесплатным в 2020 году будет и участие в фестивале самих коллективов. Зрителям представят лучшие хореографические спектакли из разных городов нашей страны. В экспертный совет вошли сильнейшие хореографы и танцовщики России и мира, а именно: Елизавета и Татьяна Тарабановы, Санкт-Петербург, Александр Гурвич, Екатеринбург, Лика Шевченко, Москва, Ольга Лабовкина, Минск. Они проведут ряд мастер-классов.

Помимо конкурсных работ будет представлена гостевая программа, в которую вошли спектакли приглашенных коллективов: Two. Dance. Company, Омск, Театр современного танца Ольги Пона, Челябинск, Танцевальная компания "НИКОГДЕ" из Краснодара Танцевальная компания "Окоём", Екатеринбург.

В рамках фестиваля 7 ноября пройдет танцевальный баттл, в котором может принять участие любой желающий танцовщик.

Организатор фестиваля - “Мастерская современного танца” - танцевальное пространство и труппа в городе Тюмени, реализующая проекты в области хореографического искусства. Фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области и молодежного театрального центра "Космос".

По всем вопросам можно обращаться к директору фестиваля “SOMA” Александре Балецкой: +7 (932) 488 41 19.