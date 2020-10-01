Победителям фотоконкурса "Ожившие страницы" вручат книги по творчеству
Книги по творчеству получат победители фотоконкурса "Ожившие страницы", который запустил тюменский Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина, сообщает Централизованная городская библиотечная система.
Принять участие в творческом состязании предлагают школьникам. "Случалось ли вам замечать, читая книгу, что некоторые герои на иллюстрациях похожи на кого-то из ваших знакомых? Тогда скорее сфотографируйте их и присылайте снимки вместе с прототипом в сообщения группы "Пушкинка", — анонсируют организаторы.
Свои варианты оживших иллюстраций или обложек книг необходимо прислать до 30 ноября. 1 декабря подведут итоги фотоконкурса. Призы получат авторы пяти наиболее популярных фотографий.