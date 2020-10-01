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Победителям фотоконкурса "Ожившие страницы" вручат книги по творчеству

Общество, 09:27 30 октября 2020

из сообщества "Пушкинка" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Пушкинка" во ВКонтакте

Книги по творчеству получат победители фотоконкурса "Ожившие страницы", который запустил тюменский Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Принять участие в творческом состязании предлагают школьникам. "Случалось ли вам замечать, читая книгу, что некоторые герои на иллюстрациях похожи на кого-то из ваших знакомых? Тогда скорее сфотографируйте их и присылайте снимки вместе с прототипом в сообщения группы "Пушкинка", — анонсируют организаторы.

Свои варианты оживших иллюстраций или обложек книг необходимо прислать до 30 ноября. 1 декабря подведут итоги фотоконкурса. Призы получат авторы пяти наиболее популярных фотографий.

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# библиотеки , книги , конкурс

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