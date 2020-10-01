Российские биатлонисты будут тренироваться в Тюмени до начала сезона

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Мужская сборная команда России по биатлону 8 ноября прилетает в Тюмень, где на трассах "Жемчужины Сибири" будет тренироваться все оставшееся до начала сезона время. Женская команда уже работает в Тюмени почти в полном составе, рассказал главный тренер сборной Валерий Польховский, интервью которого размещено на сайте Союза биатлонистов России.

"На "Жемчужине Сибири" сейчас сделан прекрасный пятикилометровый круг, работают оба стрельбища,- пояснил он. – В Тюмень после Сочи уже прилетел Саша Логинов и работает без ограничений".

С начала ноября к основной группе присоединится и резервная женская команда, которая заканчивает сбор в Кавголово. Общий сбор в Тюмени будет продолжаться до старта сезона. У кого-то это будет Кубок мира, у остальных – Кубок России.