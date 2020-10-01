Тюменский бизнесмен обманул партнеров на 14 миллионов рублей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело о хищении более 14 млн рублей направили в Ленинский районный суд Тюмени. Перед законом ответит 30-летний индивидуальный предприниматель, обвиняемый в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, бизнесмен похитил крупную сумму у восьми человек и партнеров по бизнесу с мая 2017 года по февраль 2019 года.

“Предприниматель получал компьютерную технику, комплектующие к ней и не оплачивал. В ряде случаев бизнесмен, наоборот, сам должен был поставить своим клиентам и партнерам различное оборудование. Обязательства не исполнял, полученные в счет оплаты средства похищал”, — рассказали в надзорном органе.