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Вывоз мусора в Тюмени возьмут под цифровой контроль

Общество, 14:24 29 октября 2020

пресс-служба "Ростелекома" | Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Цифровое решение по автоматизации и оптимизации вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) представили компания "Ростелеком" совместно АО "Нетрис" на XIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех-2020".

Как сообщает пресс-служба компании "Ростелекома", система видеонаблюдения и интегрированный в нее модуль видеоаналитики позволяют контролировать все происходящее на мусорной площадке: наполнение и сохранность баков, своевременность вывоза мусора, мониторинг состояния и качества уборки площадок, количество загруженных контейнеров и время приезда мусоровозов.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелеком" Владимира Барвинского, дворовые камеры, подключенные к системе видеонаблюдения, могут быть направлены для обзора, в том числе, на контейнерные площадки. Видеоаналитика сама подскажет коммунальным службам, что уже пора убрать мусорные баки. Решение позволяет заказчику отслеживать все происходящие события и настроить собственный сценарий, в том числе оптимизировать маршруты движения и количества мусоровозов. Все данные защищены и могут храниться как в дата-центре заказчика, так и на облачной платформе ПАО "Ростелеком".

Благодаря представленному цифровому решению, заказчик имеет может проверять поступающие от жителей сообщения о некачественном вывозе мусора. Выявленные нарушения могут быть подтверждены скриншотами с метаданными, архивными видеозаписями и доступны представителям контрольных органов на портале видеонаблюдения.

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# Ростелеком , цифровизация

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