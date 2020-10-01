Юных тюменцев научат делать игрушки при помощи современных технологий

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Базовые знания в области программирования, механики, графики и 3D-моделирования получат дети во время видеотрансляции, которая начнется в группе проекта "DOIT" во ВКонтакте 30 октября в 13 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Онлайн-событие ориентировано на детей от 7 до 12 лет и их родителей. "DOIT" — онлайн-игровой проект дополнительного образования. Мастер-класс носит инженерный характер. В рамках челленджа дети изготовят волчок, модель вертолета и разработают мини-игру. Результатами трудов участники поделятся в соцсетях.

Итогом проекта станет увеличение количества детей, увлеченных самообразованием в инженерно-технической сфере — кружковой и проектной деятельности.

"Мы решили уйти от "скучных" учебных сюжетов. Кейсы адаптированы под детские увлечения. Тем не менее, образовательный характер проекта сохраняется. На последовательных уроках ребенок участвует в создании инженерного проекта. Через игровой процесс дети получают практические навыки о профессиях будущего", — поделился один из организаторов проекта "TIM DOIT" Сергей Сережкин.

Проект будет проходить до 30 октября. На данный момент провели более 10 инженерных офлайн-челленджей, которые выполняются в детских группах. Далее команды объявляют вызов другим кружкам и школьным классам.

Напомним, на реализацию проекта выделили 170 тыс. рублей по итогам конкурса проектов "Моя идея". Средства ушли на аренду помещения и оборудования, услуги экспертов, сувениры и брендинговую продукцию: значки, наклейки, браслеты.