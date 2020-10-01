Региональный департамент труда и "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве

| Фото: Департамента труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамента труда и занятости населения Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве заключили департамент труда и занятости населения Тюменской области и региональное отделение ООО "Деловая Россия" в рамках работы XIII Тюменского цифрового форума "ИНФОТЕХ 2020" 29 октября.

"Главная цель этого сотрудничества — помочь работодателям решить кадровые вопросы, используя все мероприятия и программы службы занятости", - говорит директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

Соглашением предусмотрен обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными материалами. Специалисты службы занятости будут оказывать консультации по вопросам исполнения работодателями законодательства о занятости и квотировании рабочих мест, о возможностях электронного взаимодействия и использования цифровых инструментов.

"Мы работаем с органами занятости уже много лет и наше мнение всегда учитывается. Вместе мы друг друга укрепляем и дополняем", - сказала председатель Тюменского регионального отделения "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.