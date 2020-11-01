Тюменцы могут принять участие в форуме "Сообщество"

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Общественные активисты, представители органов власти и бизнес-сообщества могут обсудить актуальные социальные проблемы и обменяться опытом на форуме "Сообщество". Мероприятие состоится 2-3 ноября 2020 года в очно-заочном формате, сообщает пресс-служба департамента социального развития.

Ключевыми темами итогового форума станут: эффективность мер поддержки НКО в условиях пандемии; поправки в Конституцию РФ и реализация основных положений послания Президента РФ: общественный контроль соответствия целей национального развития.

К участию приглашаются гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, органов муниципальной и региональной власти, СМИ. Для участия необходимо оставить заявку.