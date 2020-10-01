Тюменские хоккеисты переиграли ростовчан

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 завершилась встреча тюменского "Рубина" с командой "Ростов" из Ростова-на-Дону во Дворце спорта "ПАРТИКОМ" 29 октября. Матч прошел в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Шайбы не счету: Стальнова, Иванова с передачи Мокина, Опалёва, который забил с помощью Щербакова и Туника.

"Сейчас в нашем положении самое важное – это результат. Даже где-то без красоты, хотя и это тоже в нашей игре есть. Встречались с командой, которая находится в лидирующей группе. Хороший соперник, мастеровитые игроки, укомплектован "Ростов" довольно качественно", - сказал наставник тюменского "Рубина" Михаил Звягин.

По его словам, сборная провела неплохой матч. 31 октября – новая встреча с воронежским "Бураном".