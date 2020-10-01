Тюменские депутаты заочно приняли решение по девяти вопросам

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

По девяти вопросам, вынесенным на заочное голосование, приняли решения депутаты Тюменской городской думы. Большая их часть касалась изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты для приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Так, был решен вопрос о передаче имущества из муниципальной в государственную собственность, утвержден план проверок счетной палаты Тюмени на 2021 год.

Депутаты заранее изучили представленные на сайте городской думы документы, проголосовали в опросных листах и завизировали их личной подписью. В голосовании приняли участие 34 депутата из 35. В результате заочного голосования большинство высказалось в поддержку нормативно-правовых актов. Принятые решения подписал председатель думы Евгений Заболотный.

"Это новый формат работы для городской думы. В соответствии с федеральным законодательством и уставом города он был принят с учетом эпидемиологической обстановки. Не исключено, что и в дальнейшем мы будем использовать заочную форму голосования, а также перейдем к заседаниям думы в режиме онлайн. Необходимые изменения в регламент будут подготовлены уже в ноябре", – рассказал Евгений Заболотный.

Напомним, в соответствии с постановлением председателя думы от 15 октября голосование по вынесенным на рассмотрение депутатов вопросам проводилось в заочной форме с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Такая практика проведения голосования в условиях режима повышенной готовности активно используется представительными органами местного самоуправления.

Николай Ступников