Тюменцам рассказали, как выбрать стеклоомывающую жидкость

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Изопропиловый спирт, который разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей, имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Именно этот спирт, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, а также пропиленгликоли и этиленгликоли, используют для производства современных стеклоомывающих жидкостей.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт – вещество, обладающее слабым запахом, неотличимым от запаха этилового (пищевого) спирта, дешёвое и хорошо очищающее стекла. При этом метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую систему, зрительные нервы, сетчатку глаз.

В результате контрольно–надзорных мероприятий, проведенных региональным управлением Роспотребнадзора в 2018-2019 годах, выявлен ряд фальсифицированных стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола. В отношении продавцов и производителей приняты соответствующие меры административного наказания, а также меры реагирования по пресечению оборота несоответствующей продукции.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке жидкости нужно обязательно обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности при ее использовании.