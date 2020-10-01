Сотрудники ОМОН напомнили тюменским студентам о безопасности

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Алгоритм действий при внештатной ситуации напомнили студентам колледжа транспортных технологий и сервиса на интерактивном уроке по безопасности сотрудники ОМОН, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудники отряда мобильного особого назначения рассказали о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также напомнили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов и необходимости эвакуации из здания.

Правоохранители рассказали также об ответственности за ложное сообщение о минировании, готовящемся акте терроризма, познакомили с признаками самодельных взрывных устройств и ответили на вопросы учащихся по теме урока.

"Внимательность, бдительность и ответственность должны быть для вас в приоритете. А самая большая ошибка – паника", - отметил офицер ОМОН. В завершении мероприятия юноши и девушки получили памятки по поведению при возникновении угрозы террористического акта.