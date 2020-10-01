Тюменский реабилитационный центр "Пышма" получил новое оборудование

Фото: департамент социального развития Тюменской области Фото: департамент социального развития Тюменской области

Новые дидактические пособия приобретены для сенсорной комнаты тюменского Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в 2020 году.

Комплект материалов для развития психомоторики "Игры с тенями", "Тактильное домино" для развития и коррекции восприятия детей дошкольного и младшего школьного возраста.

"Сенсорный ящик" помогает ребятам совершенствовать навыки, координации движений при исключении зрительного контроля, развивает внимание и совершенствует мыслительные процессы.

Упражнения на коррекционно-развивающем комплекте "Сенсорные пластины" развивают мышление через тактильное восприятие. У ребят, особенно школьников, улучшается память, произвольное внимание, межполушарное взаимодействие.

Тактильно-развивающая панель "Планетарный механизм" предназначена для развития мелкой моторики, воображения, ловкости, изучения цветов, а коррегирующая "Сенсорная дорожка из тканей разных шероховатостей" – это великолепная возможность для развития тактильных ощущений ножками.

Наполнение сенсорной комнаты новым оборудованием и дидактическими пособиями повышает эффективность работы с детьми, имеющими сенсорные нарушения, сообщили в центре "Пышма".