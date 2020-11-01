Тюменских подростков научат креативно мыслить

Фото: мультицентр "Контора пароходства" Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Школу креатива для тюменских подростков 14-16 лет организует мультицентр "Контора пароходства". Занятия пройдут со 2 по 8 ноября.

На бесплатных тренингах и мастер-классах расскажут, как нестандартно мыслить и генерировать новые идеи, сообщает "Комсомольская правда- Тюмень". Спикерами выступят эксперты с опытом обучения и применения креативного мышления в жизни.

После окончания проекта школьники смогут принимать участие в разработке проектов "Конторы пароходства".