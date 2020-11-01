Тюменские соцработники подвели итоги акции "Пусть осень жизни будет золотой"

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Итоги традиционной акции "Пусть осень жизни будет золотой" подвели в комплексном центре социального обслуживания населения Тюменского района.

Более чем в 210 домах и квартирах пожилых и инвалидов, состоящих на учете в органах соцобслуживания, работники комплексного центра помогли сделать генеральную уборку, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области. Вместе с родственниками "подшефных" соцработники навели порядок на придомовых территориях и в огородах.

В рамках акции "Осень в гости к нам идет – стрижка новая Вас ждет!" парикмахеры бесплатно обслужили на дому около 20 пожилых людей.

"От всего сердца благодарю соцработников за помощь. Участок теперь чистый, ухоженный и огород готов к зиме", - поделилась впечатлениями 70-летняя жительница с. Успенка Лилия Волосомойлова.